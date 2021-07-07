Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

На 86-м году жизни скончался режиссер и актер Роберт Дауни-старший.
Он страдал от болезни Паркинсона, сообщает New York Post со ссылкой на жену знаменитости.
Роберт Дауни-старший родился в Нью-Йорке. После армии играл в бейсбол в низшей лиге, был чемпионом по боксу.
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Первой известной работой режиссера стал фильм Патни Своуп (1969). Дауни-старший также снялся в таких фильмах, как Ночи в стиле буги (1997), Магнолия (1999), Жить и умереть в Лос-Анджелесе (1985).
Последним фильмом, над которым он работал, была картина Ограбление башни 2011 года.
Дауни-старший - отец актера Роберта Дауни-младшего, звезды Железного человека и Мстителей.
5 июля умер режиссер и актер, народный артист России Владимир Меньшов. Смерть настала от осложнений, которые вызвал коронавирус.
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