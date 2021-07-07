Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Роберт Дауни-старший с сыном. Фото: nypost.com

На 86-м году жизни скончался режиссер и актер Роберт Дауни-старший.

Он страдал от болезни Паркинсона, сообщает New York Post со ссылкой на жену знаменитости.

Роберт Дауни-старший родился в Нью-Йорке. После армии играл в бейсбол в низшей лиге, был чемпионом по боксу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян

Первой известной работой режиссера стал фильм Патни Своуп (1969). Дауни-старший также снялся в таких фильмах, как Ночи в стиле буги (1997), Магнолия (1999), Жить и умереть в Лос-Анджелесе (1985).

Последним фильмом, над которым он работал, была картина Ограбление башни 2011 года.

Дауни-старший - отец актера Роберта Дауни-младшего, звезды Железного человека и Мстителей.

5 июля умер режиссер и актер, народный артист России Владимир Меньшов. Смерть настала от осложнений, которые вызвал коронавирус.