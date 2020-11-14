Умер актер Армен Джигарханян

14 ноября в шесть утра остановилось сердце народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Ему было 85 лет. Фото: facebook.com

На 86-м году жизни из-за остановки сердца в Москве умер советский, армянский и российский актер театра и кино Армен Джигарханян.

"К сожалению, Армен Борисович умер. Сердце остановилось в шесть утра", - говорит друг исполнителя Артур Согомонян, пишет "Интерфакс". По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни.

Артист известен ролями в фильмах "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43".

Проблемы со здоровьем у Джигарханяна обострились в 2018-м. Его неоднократно госпитализировали. В прошлом году находился в коме в реанимации. У актера было обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

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Во время российского вторжения в Украину в марте 2014-го Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака. Актер заявил, что не подписывал и не собирается подписывать никаких писем в поддержку Путина, поскольку "не понимает, как россияне и украинцы могут враждовать между собой".