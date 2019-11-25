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понедельник, 25 ноября 2019 14:58

Украшения на миллиард евро: в Германии ограбили музей

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Украшения на миллиард евро: в Германии ограбили музей
В Германии ограбили музей. Фото: bild.de

В немецком Дрездене, 25 ноября около 7 утра неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зелёные своды" (Grüne Gewölbe). Злоумышленники проникли в музей, расположенном в Дрезденском замке. Об этом говорится в издании Bild.

Общая сумма украшений около миллиарда евро. Но полиция не называет официально объемы убытков. Это ограбление назвали самой крупной кражей произведений искусства в послевоенной истории.

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По одной из версий, грабители подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством "Зелёные своды". После этого преступники проникли в здание музея и вынесли оттуда коллекцию украшений.

"Зелёные своды" имеет богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская казна Веттинов сохраняет ценности периодов от Ренессанса до классицизма. На нем выставлены золото и драгоценные камни, фарфор, произведения искусства из янтаря и слоновой кости, а также вишневая косточка с вырезанными 185 лицами.

20 августа, в Киеве в районе метро Осокорки у женщины с детской коляски украли мобильный телефон. Она в то время оплачивала покупки в магазине.

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25
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