Показали, как воровка грабит женщину с младенцем

20 августа, в Киеве в районе метро Осокорки у женщины с детской коляски украли мобильный телефон. Она в то время оплачивала покупки в магазине.
С камер опубликовали соответствующее видео, передает сообщество "Киев оперативный" в Facebook.
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На видео с камеры наблюдения видно, как воровка вытаскивает телефон из коляски. Момент кражи - 55 секунда записи.
"Эта особь наверное делает это не в первый и не последний раз. Заявление в полицию, конечно, написали, но будем благодарны за любую информацию", - говорится в сообщении.
В Киеве на Троещине прохожие задержали воровку, которая украла у женщины из сумки мобильный телефон.
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