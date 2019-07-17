В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео

В Киеве прохожие задержали воровку, которая украла у женщины мобильный телефон. Фото - ednist.info

В Киеве на Троещине прохожие задержали воровку, которая украла у женщины из сумки мобильный телефон.

Задержанную передали в руки полиции. Соответствующее видео опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как "работает" карманник

"Ночью на Троещине граждане поймали женщину, которая похитила мобильный телефон из сумки другой. Как видите, воровка не слишком радуется камере и популярности", - говорит автор публикации.

Будет ли отвечать воровка за содеянное - пока неизвестно.

В Киеве на Южном железнодорожном вокзале полиция задержала 14-летнюю девушку. Она вытащила у 26-летней пассажирки из рюкзака мобильный телефон.