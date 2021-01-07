Украли вина на €350 тыс. и бросали бутылки в полицию: ограбили отель во Франции

Грабителей задержать не удалось. Фото: unsplash

Злоумышленники украли из отеля возле Парижа сотни бутылок бургундского вина на €350 тыс.

Они бросали в полицию бутылками, когда за ними началась погоня, пишет hromadske со ссылкой на The Guardian.

"Владелец отеля услышал, что сработала пожарная сигнализация. Запрыгнул в свою машину и догнал фургон, перед тем, как грабители должны были выехать на автостраду. Впоследствии к погоне присоединились полицейские. Когда они приблизились к фургону, в них начали бросать бутылки вина. Правоохранители утверждают, что никто не пострадал", - говорится в публикации.

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Грабителей задержать не удалось. Они врезались в дорожное ограждение и скрылись из автомобиля. Расследование продолжается, полиция разыскивает по меньшей мере трех человек.

В полиции говорят, что этот отель пострадал от нападения грабителей дважды за два дня. За сутки до этой истории в винный погреб ворвались неизвестные и похитили вина на €200 тыс. - тогда сигнализация не сработала.

Украина с 1 января отменила пошлины на ввоз вин из ЕС. Ранее налог составлял €0,3 - €0,4 за литр.