Украинский признали лучшим выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании

Украинца Артема Бараненко наградили Мечом лучшего зарубежного выпускника академии. Фото: Facebook

Украинец Артем Бараненко стал лучшим выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти.

Бараненко наградили Мечом лучшего зарубежного выпускника. Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В этом году в Академии обучалось 33 офицеры, представлявшие вооруженные силы 22-х разных стран. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в Facebook.

Как отмечается, Артем - кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти. Бараненко стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения.

"На нынешней выпускной церемонии также присутствовали родители Артема, которые разделили с ним этот трогательный момент и не скрывали радости и гордости за сына. Их визит и обучение Артема стали возможными благодаря поддержке правительства Великобритании. Награду украинцу вручал заместитель Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Сэр Джеймс Эверард, рыцарь почетного ордена Бани ", - отметили в ведомстве.

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