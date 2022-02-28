Украинский моряк подтопил яхту российского миллиардера за €7 млн

Остальной экипаж, украинцы, отказались бездействовать и дать яхте потонуть / MALLORCAZEITUNG.ES

Украинский моряк в Испании обвиняется в том, что частично потопил роскошную яхту, принадлежащую его работодателю Александру Михееву.

Михеев является бывшим гендиректором российского оборонного подрядчика "Вертолеты России" и нынешним гендиректором "Росборонэкспорта" - российского государственного конгломерата по экспорту вооружений. Об этом сообщает издания Maritime.

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Главный инженер Д. Тарас О., 55 лет, сообщил испанским властям, что он гражданин Украины и десять лет проработал на роскошной яхте Михеева. Он решил принять меры против имущества Михеева в отместку за вторжение в Украину и открыл клапан, чтобы затопить машинное отделение яхты. Он просил остальную часть экипажа, также украинцев, покинуть судно и позволить ему затонуть, но они отказались и вместо этого работали над остановкой затопления. Их быстрые действия предотвратили затопление. Когда прибыла испанская полиция, инженер взял на себя всю ответственность.

"Мой босс - преступник, который продает оружие, убивающее украинский народ. Я не жалею о содеянном", - сказал он судье на слушаниях по предъявлению обвинения.

Lady Anastasia —яхта 2001 года, длиной почти 48 м. Стоимость 7 млн евро. На ней могут разместиться 10 гостей и 9 членов экипажа.

Испанские власти пытаются установить личность владельца Lady Anastasia , поскольку, как и у большинства суперяхт, ее право собственности принадлежит холдинговой компании, а не физическому лицу.

Цена акций российского Сбербанка продолжает падать. В течение часа после начала торгов на Лондонской фондовой бирже бумаги Сбербанка обвалились на 75%. Акции Лукойла упали на 58%, Роснефть Ойл – на 41%, Газпром нефть – на 25%, ФосАгро – на 55%.