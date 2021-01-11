Украинские военные моряки прибыли на учение в США

Украинские моряки прибыли в США.
Украинцы будут учиться управлять патрульными катерами класса Island, которые США передадут Украине. Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Twitter.
Украинские экипажи трех катеров пройдут 10-недельный курс спецподготовки в городе Балтимор.
"Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны", - добавили в посольстве.
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До #США прибули українські екіпажі 3-х патрульних катерів класу "Айленд" для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки у м.Балтимор.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 11, 2021
Це вже друга партія катерів, які США планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. pic.twitter.com/wNe3IO1Kw8
Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. Строительство первой партии кораблей завершат к концу 2022 года.
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