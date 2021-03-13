Украинские бизнес-ассоциации попросили Раду поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭНы

Если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса Украины, легальный рынок ТИЭНов может существенно уменьшиться - Деревянко. Фото: depositphotos.com

Ведущие бизнес-ассоциации Украины - Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей - обратились в Верховную Раду о необходимости ввести более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

"Законом Украины №466-ИX с января этого года ставка акциза на ТИЭНы были повышены на 320%. По оценкам экспертов компаний-членов Палаты такое резкое повышение может привести к негативным последствиям для государственного бюджета и экономики в целом из-за роста уровня нелегального рынка данной продукции, о чем неоднократно отмечалось Палатой", - заявил в официальном письме президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

С ним соглашается и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"По предварительным оценкам экспертов Ассоциации, если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса Украины, легальный рынок ТИЭНов может существенно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к недополучению бюджетом запланированных доходов от акцизного налога на ТИЭНы", - прогнозирует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Поэтому Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей просят парламент поддержать поправку №55 к законопроекту №4278 относительно более постепенного повышения акциза на ТИЭНы - на 200% в 2021 и на 30% ежегодно с 2022 по 2025 годы.

"Указанное более постепенное повышение акциза будет способствовать умеренной акцизной политике и инвестиционной привлекательности Украины", - уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

По мнению президента Американской торговой палаты Андрея Гундера, предложенный в поправке №55 подход в большей степени соответствует законодательству и практике Европейского Союза.

"Постепенное повышение ставок налога соответствует европейской практике, Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Директиве №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия", - объясняет Андрей Гундер.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко напомнила, что в странах Евросоюза ставки акциза на ТИЭНы ниже, чем акциз на сигареты.

"Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для Твен. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского Союза уровень ставок на сигареты и ТИЭНы не является одинаковым", - заявила Анна Деревянко.

В ведущих бизнес-ассоциациях Украины отмечают, что принятие поправки №55 позволит сохранить прогнозируемые условия налогообложения, защитить легальный рынок ТИЭНов, что, в свою очередь, обеспечит постепенное увеличение бюджетных поступлений, защита существующих и привлечения новых инвестиций в экономику Украины.

Федерация работодателей поддержала решение Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики постепенного повышения ставки акцизного налога на ТИЭН. По расчетам экспертов Федерации работодателей постепенное повышение акциза на ТИЭНы даст госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн.