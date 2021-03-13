Украинские бизнес-ассоциации попросили Раду поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭНы

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 1413
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 972
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 513
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2763
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1368
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 17811
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 270
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 351
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2475
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
10
6
5
20
5
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
&quot;Бизнес для своих&quot; - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
&quot;Такой роскоши не видела нигде&quot; - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
&quot;После университета надо отработать в опасном районе&quot; - Украинка о зарплатах в Турции
"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
Видео
Все видео
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 657
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2475
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 369
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 567
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
воскресенье, 14 марта 2021 11:00

Украинские бизнес-ассоциации попросили Раду поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭНы

  Комментировать
Украинские бизнес-ассоциации попросили Раду поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭНы
Если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса Украины, легальный рынок ТИЭНов может существенно уменьшиться - Деревянко. Фото: depositphotos.com

Ведущие бизнес-ассоциации Украины - Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей - обратились в Верховную Раду о необходимости ввести более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

"Законом Украины №466-ИX с января этого года ставка акциза на ТИЭНы были повышены на 320%. По оценкам экспертов компаний-членов Палаты такое резкое повышение может привести к негативным последствиям для государственного бюджета и экономики в целом из-за роста уровня нелегального рынка данной продукции, о чем неоднократно отмечалось Палатой", - заявил в официальном письме президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

С ним соглашается и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"По предварительным оценкам экспертов Ассоциации, если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса Украины, легальный рынок ТИЭНов может существенно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к недополучению бюджетом запланированных доходов от акцизного налога на ТИЭНы", - прогнозирует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Поэтому Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей просят парламент поддержать поправку №55 к законопроекту №4278 относительно более постепенного повышения акциза на ТИЭНы - на 200% в 2021 и на 30% ежегодно с 2022 по 2025 годы.

"Указанное более постепенное повышение акциза будет способствовать умеренной акцизной политике и инвестиционной привлекательности Украины", - уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

По мнению президента Американской торговой палаты Андрея Гундера, предложенный в поправке №55 подход в большей степени соответствует законодательству и практике Европейского Союза.

"Постепенное повышение ставок налога соответствует европейской практике, Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Директиве №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия", - объясняет Андрей Гундер.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко напомнила, что в странах Евросоюза ставки акциза на ТИЭНы ниже, чем акциз на сигареты.

"Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для Твен. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского Союза уровень ставок на сигареты и ТИЭНы не является одинаковым", - заявила Анна Деревянко.

В ведущих бизнес-ассоциациях Украины отмечают, что принятие поправки №55 позволит сохранить прогнозируемые условия налогообложения, защитить легальный рынок ТИЭНов, что, в свою очередь, обеспечит постепенное увеличение бюджетных поступлений, защита существующих и привлечения новых инвестиций в экономику Украины.

Федерация работодателей поддержала решение Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики постепенного повышения ставки акцизного налога на ТИЭН. По расчетам экспертов Федерации работодателей постепенное повышение акциза на ТИЭНы даст госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские бизнес-ассоциации попросили Раду поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭНы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
марта

Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Королевская чета выгнали из страны иудеев

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 14527
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 1 Просмотров: 11457
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 11043
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
6
 Просмотров: 10935
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 10215
Мир
Упал самолет с военными: погибли четыре
Упал самолет с военными: погибли четыре Просмотров: 648
Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября
Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября Просмотров: 144
Возле контрольно-пропускного пункта взорвался автомобиль: погибли семь полицейских
Возле контрольно-пропускного пункта взорвался автомобиль: погибли семь полицейских Просмотров: 738
Пандемия Covid-19: количество инфицированных превысило 120 млн
Пандемия Covid-19: количество инфицированных превысило 120 млн Просмотров: 117
Женщина получила 2 года тюрьмы за призывы "разгромить город"
Женщина получила 2 года тюрьмы за призывы "разгромить город" Просмотров: 378
Больше всего комментируют
8
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
3
Зеленского будут выдвигать на второй срок
2
Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"
Голосов: 669
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть