Украинская разведка посчитала мигрантов на польско-белорусской границе

На границе с Польшей находится 15 тыс. мигрантов. Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

На территории Беларуси находится до 15 тыс. мигрантов. Они прибывают в Минск как туристы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1".

"Эти люди (мигранты. - Gazeta.ua) - официально туристы. Они прибывают из своих стран в Беларусь, понимая, что это за режим. Какие могут быть туристы в Беларуси? В таком объеме и в такое время года? По нашим разведданным, уже 15 тыс. беженцев находятся на территории Беларуси", - сказал Данилов в программе "Право на власть".

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Такие действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Данилов считает запланированной акцией в ответ на санкции Евросоюза. А миграционный кризис на польско-белорусской границе искусственно создан совместными усилиями президента РФ Владимира Путина и Лукашенко.

"Сейчас разворачивается кампания, чтобы мигрантов было как можно больше, чтобы давить на Евросоюз", - отметил Данилов.

Добавил, что Украина внимательно следит за миграционным кризисом и готовится к разным сценариям развития события.

Границу Украины с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских. Их перебросили в соответствии с решением Совета нацбезопасности и обороны, чтобы сдержать движение незаконных мигрантов из соседней Беларуси.