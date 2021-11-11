Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу

Сириец Юсеф Аталлах говорит, что его избили белорусские пограничники / REUTERS

Сирийский мигрант Юсеф Аталлах опасался, что умрет в лесу на границе с Польшей, оставшись без еды и воды на морозе, будучи не в состоянии дышать через нос после того, как его побил белорусский солдат.

Теперь, находясь в безопасности, в Центре для мигрантов в польском Белостоке, Аталлах говорит, что был одним из многих, оказавшихся в ловушке на границе после того, как польские пограничники вытолкали его обратно в Беларусь. Он оказался заблокирован меж границами Польши и Беларуси, между белорусскими силовиками и польскими пограничниками. Об этом пишет Reuters.

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"Мы сказали белорусским солдатам, что хотим вернуться в Минск, не хотим продолжать поездку. Они сказали, что не дадут нам вернуться в столицу Беларуси. Наказали дальше пытаться попасть в Польшу", - говорит мужчина.

Мигрант из Афганистана, который отказался называть имя, также рассказал об опыте застревания между Беларусью и Польшей, когда не мог повернуть назад, и единственным выходом было пытаться снова пересечь польскую границу с помощью белорусских спецслужб.

"Белорусские солдаты заставляют и помогают мигрантам пересечь границу", - говорит он, добавив, что солдаты сказали ему, что это приказ от государства.

Афганец, бежавший со своей родины после прихода к власти талибов в августе, описал, как каждую ночь белорусские военные приходили, забирали группу из 30-40 мигрантов из лагерей и толкали их к границе.

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Сказал, что через Украину газ не пройдет, потому что там закрыта граница.