Лукашенко угрожает перекрыть газ Европе

Лукашенко пытается запугать Польшу, чтобы не перекрывали границу. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

Сказал, что через Украину газ не пройдет, потому что там закрыта граница, передает "БелТА".

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглецов туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Мы для защиты своего суверенитета и независимости не должны останавливаться ни перед чем", - заявил он.

Через Беларусь идет магистральный газопровод Ямал-Европа. В последнее время объемы транзита газа из России увеличились.

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"Мы обогреваем Европу. А они нам угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и другим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить", - сказал самопровозглашенный президент.

В Польше не исключают полного закрытия границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами. Беларусь об этом проинформировали, но ответа оттуда не получили.

Польские власти не исключают применения статьи договора о НАТО, касающейся консультаций в случае угрозы одному из союзников. Проводятся консультации на этот счет.