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четверг, 11 ноября 2021 10:45

ЕС может наложить санкции на "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии" за помощь в организации миграционного кризиса

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ЕС может наложить санкции на &quot;Аэрофлот&quot; и &quot;Турецкие авиалинии&quot; за помощь в организации миграционного кризиса
Мигранты на границе Беларуси с Польшей / REUTERS

Путин отклонил просьбу немецкого канцлера Ангелы Меркель повлиять на Беларусь. ЕС готовит новую серию санкций против белорусского режима за направление тысяч мигрантов на границы блока.

Глава Евркомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила в среду, 10 ноября, что ЕС и США готовятся наказать белорусский режим за организацию "гибридной атаки" на блок. Об этом пишет Bloomberg.

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"Эксплуатация мигрантов белорусским режимом против ЕС - бесчеловечна и совершенно неприемлема", - сказала Меркель Путину в телефонном разговоре.

По данным Кремля, Путин сказал Меркель, что ЕС должен обсудить этот вопрос с Лукашенко. По словам представителя ЕС, Путин и Меркель должны вскоре снова поговорить.

Конфликт между ЕС и Лукашенко спровоцировали сфальсифицированные выборы в Беларуси в августе 2020 года и последующие репрессии белорусского режима против своих граждан. Они привели к принудительной посадке в Минску рейса самолета компании Rynair, который летел с Греции в Литву через территорию Беларуси ради ареста оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. После этого ЕС закрыл для белорусских авиаперевозчиков полеты над своей территорией и запретил европейским авиаперевозчикам летать над Беларусью, а также наложил другие санкции. Тогда же, в мае 2021 года, белорусский режим начал привозить мигрантов с Ближнего востока на границы стран Евросоюза. Большинство мигрантов прилетают в Минск, откуда их организовано везут к польской границе, где многие нелегально стремятся попасть в ЕС.

ЕС обсуждает новый пакет санкций против авиакомпаний, причастных к перевозке мигрантом, в том числе российского "Аэрофлота" и "Турецких авиалиний". В начале следующего месяца ЕС, США и, возможно, Великобритания могут объявить штрафы этим авиакомпаниям.

"Мы расширим санкции против Беларуси. Очень быстро, в начале следующей недели. Насколько мне известно, США также подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря", - сказал фон дер Ляйен.

По словам дипломатов ЕС, блок пытается доработать детали пакета, включая ограничения для работы белоруской авиакомпании "Белавиа", и 29 лиц, связанных с режимом. Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к экстренному саммиту блока. По словам представителя ЕС, в ближайшее время лидеры ЕС могут провести виртуальную встречу по Беларуси.

"Это политический кризис, созданный для дестабилизации ЕС. Это проявление национального терроризма, месть Лукашенко за нашу поддержку демократических выборов в Беларуси", - сказал Моравецкий.

Польские войска использовали слезоточивый газ, чтобы не допустить прорыва мигрантов в ЕС, в результате чего те остались жить на границе между Польшей и Белоруссией, в условиях приближения зимы и холодов. По оценкам Польши, 4000 мигрантов могут находиться в лесах вдоль границы, и даже больше на пути из Минска к приграничной зоне.

Россия полностью поддерживает Минск в его действиях, и отправила пару стратегических бомбардировщиков Ту-22 для патрулирования Беларуси.

Польша обвинила Беларусь в государственном терроризме. Об этом заявил премьер Моравецкий во время пресс-конференции в Варшаве с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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11
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