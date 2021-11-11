Польша обвинила Лукашенко в государственном терроризме

Моравецкий обвинил Беларусь в государственном терроризме. Фото: Reuters

Польша обвинила Беларусь в государственном терроризме.

Уже несколько недель мигрантов с Ближнего Востока доставляют в Минск самолетами, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Варшаве с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, пишет DPA. Затем людей перевозят к западным границам Беларуси с Польшей и Литвой.

"Это тихая месть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов в Беларуси в августе 2020 года и за поддержку демократических изменений, которые, как мы надеялись, состоятся", - сказал Моравецкий.

Он охарактеризовал ситуацию на польско-белорусской границе как политический кризис с целью дестабилизации ЕС, а не миграционный.

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Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился 8 ноября. В сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей. В Польше не исключают полного закрытия границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.