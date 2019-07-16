Украинка получила 17 лет тюрьмы в Израиле

Скибенко признала свою вину и поэтому получила меньший срок заключения. Фото: images1.ynet.co.il

Украинку Инну Скибенко осудили на 17 лет тюрьмы в Израиле.

Женщина работала помощницей воспитателя в детском саду и ее признали виновной в убийстве ребенка - пишет Сегодня.

Год назад во время "тихого часа" женщина задушила полуторагодовалую Ясмин Винта. Ребенок не хотел засыпать, и няня прикрыла ее одеялом, села сверху и начала играть на мобильном телефоне. Когда она сбросила одеяло, девочка не подавала признаков жизни.

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Скибенко признала свою вину и поэтому получила меньший срок заключения, чем того требовала прокуратура. Родители убитого ребенка с решением суда не согласны - они считают вердикт слишком мягким.

Вину Инни Скибенко доказали благодаря полученным данным с камеры наблюдения.На видеозаписи видно, как женщина с силой укладывает девочку на матрац. Накрывает ее с головой одеялом, а потом сама ложится поверх ребенка. Пока девочка билась в конвульсиях, что-то рассматривает в своем мобильном телефоне.