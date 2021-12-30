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четверг, 30 декабря 2021 04:11

Украине нужно предоставить новое летальное оружие - экспосол США Гербст

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Украине нужно предоставить новое летальное оружие - экспосол США Гербст
Джон Гербст назвал сдерживающие факторы для России. Фото: Укринформ

Властям США следует предоставить Украине новое летальное оружие, а также усилить союзников на восточном фланге НАТО до переговоров с Россией.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Гербст, пишет "Укринформ".

"Это, во-первых, усилит сдерживающий фактор (против России – ред.), а, во-вторых, пришлет Москве месседж, что нас не запугать", — заметил Гербст.

Также, по его словам, параллельно – до начала переговоров с россиянами – нужно усиливать военные возможности в странах на восточном фланге НАТО.

"Это будет иметь такой же эффект, как отправление оружия в Украину прямо сейчас", — отметил он.

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Гербст объяснил, что США таким образом заставили бы Путина уплатить цену за его устрашение, когда он прибегал к наращиванию сил вокруг Украины. А после этого уже можно говорить о том, какие последствия будут РФ, если она решит пойти масштабным наступлением против Украины.

Президент США проведет телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным 30 декабря. Они обсудят ряд тем, включая будущие дипломатические контакты.

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Состоятся в трех разных форматах.

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