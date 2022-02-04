Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса

В ответ на наращивание российских войск вокруг Украины, США отправляют несколько тысяч дополнительных военных в страны Восточной Европы, входящие в НАТО. Мнения украинки в Америке, почему украинцы остаются спокойными на фоне новых рисков, исходящих из Москвы. И разведка США узнала о постановочном видео россиян, с которого должно было начаться российское масштабное наступление. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Россия осуждает разрушительное увеличение военного контингента США в Европе", ВВС, Великобритания

Россия осудила решение США направить дополнительные войска в Европу для поддержки союзников на фоне сохранения опасений по поводу возможного нового российского вторжения в Украину. Москва назвала это "деструктивным" шагом, усилившим напряженность и сузившим возможности для политического решения.

Пентагон заявил, что 2000 американских военных отправят в Польшу и Германию, а еще 1000 человек, которые в Германии, отправятся в Румынию. Россия имеет около 100 тыс. военных вокруг Украины. Она отрицает планы вторжения.

Автор: Reuters Войска из США отправляют в Восточную Европу на фоне угроз нового вторжения России в Украину

Напряженность возникла через восемь лет после того, как РФ аннексировала Крым и поддержала кровавое восстание на Донбассе. Москва теперь обвиняет Киев в невыполнении Минских соглашений.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние несколько дней Альянс стал свидетелем "значительного перебрасывания" примерно 30 тыс. российских военных в Беларусь. Россия заявляет, что войска находятся там для совместных военных учений.

Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе сократилось, а боевых потерь там нет в течение трех недель

Украина стремится сбавить тон разговоров о возможном конфликте. Министр обороны Алексей Резников заявил в четверг, что количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе сократилось, а боевых потерь там нет в течение трех недель.

Отвечая на решение президента США Джо Байдена направить дополнительные войска в Европу, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал это "деструктивным" и "неоправданным" шагом. Выступая в среду, Грушко добавил, такой шаг порадует украинские власти, которые продолжат "безнаказанно саботировать выполнение Минских соглашений".

Автор: Reuters Войска из США отправляют в Восточную Европу на фоне угроз нового вторжения России в Украину

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США "прекратить эскалацию напряженности" в Европе, заявив, что новое развертывание войск ухудшило ситуацию, и добавил, что опасения России по поводу расширения НАТО на восток "абсолютно оправданы".

Пентагон заявил, что войска США не будут воевать в Украине, но будут обеспечивать защиту союзников Вашингтона. Это дополнение к 8500 солдатам, которые Пентагон привел в боевую готовность в Европе.

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"Важно, чтобы мы направили Путину сигнал, что НАТО имеет значение для США и союзников", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Развертывание войск США является самим большим признаком, что нынешний кризис шире, чем Украина, и касается архитектуры безопасности в Европе после окончания холодной войны.

"Как живётся в Украине?", Washington Examiner, США

Колонка Вероники Вельч, доктора философии, старшей научной сотрудницы по национальной безопасности, инновациям и технологиям в Центре государственной политики Джозефа Рейни, и старшего директора по защите интересов в Ridgely Walsh LLC

Когда я вернулась на родину, в Украину, мои друзья и коллеги в Вашингтоне обеспокоенно спрашивали меня: "Как жизнь в Украине в эти дни?"

Я бы сказала, что это абсолютно нормально. Видела этот фильм раньше. Хорошо помню, как была в Киеве, когда восемь лет тому назад Россия вторглась в Украину.

Выдающийся день был, когда в моем многоквартирном доме открыли бомбоубежище, а в это время бутики Gucci и Louis Vuitton дальше работали

Выдающийся день был, когда в моем многоквартирном доме открыли новое бомбоубежище, а по улицам ходили люди в военной форме. Все это время бутики Gucci и Louis Vuitton оставались открытыми, а в кофейнях тусовались молодые хипстеры.

Я не была готова к войне восемь лет тому назад. Мое поколение родилось после распада СССР. Но отношения Украины с Россией никогда не были гладкими. Среди других печальных воспоминаний того времени - веерные отключения электроэнергии с почасовой подачей и домашние задания, выполненные при свечах. За бытовые свободы и проявления человеческого достоинства в Украине наши российские соседи наказывали нас отключением газа или электричества. Потом все стало хуже. Две революции, аннексия Крыма, российское вторжение в 2014 году, более 1,5 млн вынужденных переселенцев, а теперь более 100 тыс. российских военных вдоль наших границ.

Россия пытается навязать Украине свою волю, мы - дать отпор. Для нас это вопрос не гордости, а выживания

Россия часто манипулирует и пытается навязать Украине свою волю. Мы пытаемся дать отпор. Для нас, украинцев, это вопрос не гордости, а выживания. Трое моих бабушек и дедушек воевали за Украину и ее свободу. Все они были замучены советской властью или приговорены к 25 годам лагерей. Мы выросли, травмированные этим опытом. У нас нет положительного мнения ни о советской эпохе, ни о сегодняшней России, которой руководит бывший офицер КГБ. Но страха больше нет.

Есть скорее чувство ужаса, которое заставляет чувствовать себя неестественно спокойными. Думаю, это то, что сейчас переживает все украинское общество. Люди ходят на работу, женщины делают маникюр, парикмахерские переполнены. Украинцы планируют летние каникулы, пока посольства эвакуируют своих людей. При этом опросы показывают, что более 50% украинцев не верят, что президент Владимир Зеленский может быть эффективным лидером в условиях дальнейшего российского вторжения. В любом случае угроза реальна.

Автор: Reuters Надежда Макаренко показывает портрет сына Антона, который пропал без вести во время боев на Донбассе в 2015 году. Она до сих пор не знает, что с ним случилось

К сожалению, у нас слишком много свежих могил. Они составляют 15 тыс. жизней, потерянных за последние восемь лет в результате российской агрессии. Мы не придумали это. Такова реальность. Даже если Россия никогда не признает собственную агрессию. Она оставила шрамы. Вот несколько: Абхазия, Приднестровье и Донбасс.

Я всегда считала, что у Украины нет нормального будущего с империалистической Россией на пороге. Президент России Владимир Путин мечтает восстановить СССР. Если мир не остановит его, то нормальный, стабильный и безопасный мир будет невозможен ни для кого. Ставки высоки.

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Безопасный мировой порядок не может быть достигнут путем принесения в жертву демократий ради умиротворения авторитарных лидеров. Достичь этого можно только дав отпор агрессору.

"Почему Зеленский преуменьшает значение российского вторжения", The National Interest, США

Колонка Мелинды Харинг, заместителя директора Евразийского центра Atlantic Council

В кубинском ресторане Escobar в Киеве посетителям предлагают раскрыть таланты художника. Возьмите ручку и украсьте коридор надписями. Некоторые откровенно политические. "Нью-Джерси поддерживает Украину", - написал на стене американский член Палаты представителей Грегори Микс, председатель комитета по иностранным делам.

Праздничная атмосфера царит в отдельном зале, куда шла с приятелями выпить коктейль. Иностранные корреспонденты и украинские бизнесмены сбиты с толку тем, что Запад настаивает на том, что Путин откусит еще один кусок от Украины. Атмосфера тут состоит из пьянящего коктейля фатализма, смешанного с примесью хладнокровия.

Этот конфликт с Россией вряд ли нов для Украины. Наоборот. Как и многие из его исторических предшественников, Путин с удовольствием бьет по украинцам. В его случае за восемь лет убили более 14 тыс. человек. Украинцы уже привыкли к тактике и угрозам Путина.

Большинство ресторанов переполнены, но на обычно перегруженных улицах столицы практически нет движения

Дефицита еды в Киеве нет. Кажется, никто не паникует. Но есть постоянное скрытое беспокойство. Я жила в Киеве с 2007 по 2008 год. С тех пор регулярно его посещаю. Во время визита на прошлой неделе в составе делегации бывших американских военных и дипломатов в Киев, обнаружила, что большинство ресторанов переполнены, но на обычно перегруженных улицах столицы практически нет движения. Неопределенность усиливает волна фальшивых угроз о бомбах, которые украинцы приписывают людям из России.

"Это элемент гибридной войны. Чтобы создать хаос, неуверенность в завтрашнем дне и постоянное состояние стресса. Так что школы вынуждены переходить на дистанционное обучение, а предприятия закрываться", - заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Автор: Reuters Президент Зеленский говорит, что Америка нагнетает страх вторжения. Но также он готовится к следующим президентским выборам

В то время как более 130 тыс. российских военных в сочетании с довольно мощной военной техникой окружают Украину, Путин и его камарилья выпускают заявление за заявлением, пытаясь поднять ставки. Это началось с Украины. Затем оказалось, что ни один новый кандидат не может вступить в НАТО. В результате Финляндия и Швеция рассматривают возможность присоединения к Альянсу.

Москва и Вашингтон все еще разговаривают, но о несущественном. Россия хочет наложить вето на членство в НАТО и внешнюю политику США. Хочет запретить Альянсу иметь стратегические и баллистические ракеты, а также менее сложное оборудование на всей территории бывшего СССР и стран Варшавского договора. Америка вежливо сказала Кремлю, чтобы закатали губу, сохраняя при этом единство с Европой. США и союзники отправляют в Киев один самолет с военной техникой за другим на случай, если Москва снова нанесет удар. Достаточно ли этого, чтобы сдержать Кремль?

Европа активизирует свою игру. Лондон и Париж недавно попали в заголовки газет. Британцы объявили, что отправят больше техники украинцам, а французы войска в Румынию.

Любимая теория заговора в Украине - США раздувают угрозу вторжения, чтобы заставить Киев пойти на болезненный компромисс с Россией

Один из любимых источников информации в администрации президента Зеленского - мессенджер Telegram. Он полон теорий заговора. Любимая из них заключается в том, что Вашингтон раздувает угрозу неминуемого вторжения, чтобы заставить Киев пойти на болезненный компромисс с Москвой.

Нет ничего более далекого от правды. Администрация Байдена не может допустить еще одного внешнеполитического фиаско всего за несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс. Вашингтон и администрация Байдена опасаются, что их снова застанут врасплох, как это было в 2014 году, когда Москва легко аннексировала Крым.

Автор: BBC Красными кругами и чёрными квадратами означены старые и новые российский войска вокруг Украины

Как оказалось, Зеленский тоже присматривается к избирательному циклу. Когда он баллотировался в 2019 году, то обещал остаться на своем посту в течение одного срока. Это было тогда. Сейчас бывший комик пристрастился к власти, и жаждет второго срока, поэтому практически каждое принятое им решение следует интерпретировать через эту призму.

Зеленский хочет преуменьшить российскую угрозу, потому что она наносит ущерб экономике и его шансам на второй срок. Он и его команда не согласны с оценками разведки США. Он не согласен с их интерпретацией и тем, как она влияет на его планы.

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То, что позволило бы Зеленскому идти подпрыгивая, если бы весна наступила раньше, а не позже. Сезон морозов, который в основном припадает на февраль, это время, когда российские танки могут легко вкатиться в Киев. Когда этот период закончится, и начнется сезон грязи, то такая опасность пройдет. Если это произойдет, Зеленский будет дальше сидеть на своем месте. Он сможет показать себя дальновидным государственным деятелем, который не струсил, сидя в Киеве. Сберег спокойствие, тогда как простые смертные в Вашингтоне попались на уловки Путина.

"США разоблачают попытку России сфабриковать предлог для вторжения", The New York Times, США

По словам высоких чиновников администрации Байдена, США получили разведданные о плане России сфабриковать предлог для вторжения в Украину с использованием фальшивого видео.

План, который США надеются испортить, опубликовав его, включает инсценировку и видео сфабрикованного нападения украинских военных либо на территорию России, либо против русскоязычного населения в Украине

План, который США надеются испортить, опубликовав его, включает инсценировку и видеосъемку сфабрикованного нападения украинских военных либо на территорию России, либо против русскоязычного населения на востоке Украины.

Россия собиралась использовать видео, чтобы обвинить Украину в геноциде русскоязычного населения. Затем Москва планировала воспользоваться возмущением по поводу видео, чтобы оправдать нападение на Украину, или ответить на призыв лидеров сепаратистов на Донбассе с просьбой о вмешательстве России.

Автор: Reuters Девушка-медик возле поста в Песках, на окраине оккупированного россиянами Донецка

Официальные лица США не обнародовали прямых доказательств российского плана или того, как узнали о нем, заявив, что это скомпрометирует источники и методы работы. Но недавняя российская кампания дезинформации, сосредоточенная на ложных обвинениях в геноциде, и недавние политические действия, предпринятые в российском парламенте для признания отколовшихся частей Украины, придают достоверности этим данным.

В случае проведения, спецоперация России станет расширением пропаганды, которую, по словам разведки США и экспертов, Москва продвигает в соцсетях, на сайтах, посвященных заговорам, и в государственных СМИ с ноября.

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Видео должно было быть тщательно продуманным, с планами постановочных, усыпанных трупами последствий взрыва и кадрами разрушения местности. Оно также должно было включать фальшивую украинскую военную технику, беспилотники турецкого производства и актеров, играющих русскоязычных скорбящих.

Американские чиновники не сказали, кто именно в России планировал операцию, но высокий представитель администрации Байдена сказал, что в этом "непосредственно участвовала" российская разведка.

Автор: Reuters Украинский военный чистит оружие на позиции недалеко от оккупированной россиянами Горловки на Донбассе

Хотя неясно, одобрили эту операцию высокие российские чиновники или нет, США уверены, что она была на серьезном рассмотрении. Россияне уже нашли трупы для использования в видео, обсудили роли актеров, которые могли бы сыграть скорбящих, и придумали, как сделать так, чтобы военная техника в видео выглядела украинской или поставляемой НАТО.

Хотя этот план звучит неправдоподобно, американские чиновники заявили, что он мог сработать и дать толчок для российской военной операции. Они надеются, что он станет менее вероятным, если публично разоблачить его.

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Основные моменты разведки рассекречены в надежде сорвать заговор и убедить союзников в серьезности планов РФ. Публикации направленна на то, чтобы заставить Россию отказаться от планов и пересмотреть их, что еще больше отсрочит любой план вторжения.

Чем дольше международное сообщество сможет откладывать решение Путина о том, чтобы санкционировать военную операцию против Украины, тем больше шансов, что он пересмотрит свои планы.

Некоторые официальные лица в США и Великобритании считают, что Путин недооценил потери, которые понесут его вооруженные силы в случае какого-либо прямого вторжения в Украину.

Автор: Reuters

Попытка предать гласности план провокации для вторжения прошла в тот момент, когда российская Дума начала рассмотрение закона о признании так называемых ЛНР и ДНР, подобно тому, как Москва признала оккупированные Россией части Грузии. Если бы российский парламент признал части Донбасса в качестве независимого государства, то назначенный Москвой лидер этого отколовшегося "государства" мог бы обратиться за помощью к Путину. Глава Кремля много раз говорил, что в таком случае "вмешательство будет соответствовать международному праву и прецедентам, установленным США".

Российские депутаты, продвигающие закон, утверждают, что Украина планирует наступление, чтобы восстановить контроль над Донбассом. Если это произойдет, утверждают российские депутаты, русскоязычные жители будут лишены основных прав. Украина якобы притесняет русскоязычных на востоке страны – это частая тема российских государственных СМИ и сайтов, контролируемых спецслужбами РФ. Но реальность такова, что язык не является жесткой разделительной линией в Украине, как это говорит Москва.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, как британский премьер Борис Джонсон стал первым за более, чем 25 лет главой правительства в Лондоне, который приехал в Киев. Он встретился с Зеленским и пообещал поддержку Великобритании в случае нового российского вторжения. А также предупредил Путина, что Москва заплатит большую цену, если хотя бы один российский солдат переступит украинскую границу.