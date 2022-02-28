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понедельник, 28 февраля 2022 10:30

Украинцы из Французского иностранного легиона будут защищать Украину

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Украинцы из Французского иностранного легиона будут защищать Украину
Украинцы из Французского иностранного легиона прибудут в Украину Фото: defenceimagery.mod.uk

Украинцы из Французского иностранного легиона могут взять отпуск и прибыть в Украину с полной экипировкой, чтобы защитить ее от оккупационных российских войск.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку", - говорится в сообщении.

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"Это самые опытные в Европе военные с опытом боевых действий в самых горячих точках мира", - написал журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона-отдельного подразделения для иностранных добровольцев, желающих стать на защиту Украины. Также сообщил, что страна сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев.

В соцсетях украинцы сообщают, что бывшие военные из разных стран мира планируют прибыть в Украину.

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