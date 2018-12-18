Украинцев, что "пострадали за веру", будут ждать в России

Госдума России готовит особый порядок получения гражданства для тех украинцев, "кто пострадал за веру" Фото: Цензор.НЕТ

Госдума России готовит особый порядок получения гражданства для тех украинцев, "кто пострадал за веру". Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Депутаты подготовят соответствующие законодательные предложения, рассказывает segodnya.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Одолеем все преграды". УПЦ готова противостоять Москве

Ранее новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что силовых захватов храмов не будет.