"Одолеем все преграды". УПЦ готова противостоять Москве

Фрески Софии Киевской. Фото: Главком

Москва будет прилагать бешеные усилия, чтобы не допустить перехода священников РПЦ в Единую поместную Православную церковь.

"Чтобы эти люди, которые стремятся к единству, имели определенные преграды на этом пути, непреодолимые преграды. Но мы верим, что мы преодолеем эти преграды, и те, кто действительно имеют проукраинские взгляды, присоединятся в скором времени. Те же, кто более клонится к Москве, им нужно больше времени, чтобы принять это, осознать и перейти в Единую церковь", - сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в программе "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что, конечно, в РПЦ не все находятся под влиянием Москвы, там есть много достойных архиереев, аботающих над перестройкой церкви, занимающихся социальным служением и болеющих за Украину. Но у них нет еще определенного доверия, и они не могут перейти определенный барьер, к тому же существует страх. "Но мы готовы их принять и защитить, уделить им внимание. Ибо мы видим, что уже происходит с теми, кто пришел на Объединительный собор", - сказал митрополит.

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При этом он подчеркнул, что священнослужители, в отношении которых РПЦ в Украине применила санкции, должны понимать, что эти санкции уже недейственны, поскольку архиереи Московского патриархата стали служителями канонической Украинской православной церкви.

15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали Единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания. РПЦ в Украине запретила служения двум митрополитам и четырем клирикам за участие в Объединительном соборе 15 декабря. Среди них, в частности, митрополит Винницкий и Барский Симеон и Преосвященный митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.