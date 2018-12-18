Епифаний рассказал, что будет с храмами РПЦ в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2 Просмотров: 504
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2214
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 144
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1467
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 459
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 819
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 801
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
7
13
4
17
7
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Показали фото новой границы с Румынией
Показали фото новой границы с Румынией
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Видео
Все видео
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1206
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1404
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2943
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1071
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 360
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 01:29

Епифаний рассказал, что будет с храмами РПЦ в Украине

  Комментировать
Епифаний рассказал, что будет с храмами РПЦ в Украине
Епифаний: храмы РПЦ никто не будет захватывать. Фото: BBC.com

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заверил, что после получения Томоса о независимости украинской церкви никакого захвата храмов Московского патриархата не будет, а присоединение московских приходов к Поместной церкви будет происходить исключительно добровольно.

"Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны Единой Церкви не будет. Те приходы, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью той Единой украинской Церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность. Мы стоим на позиции, что все должно пройти мирно и спокойно", - рассказал предстоятель ПЦУ в эфире телеканала ICTV.

Митрополит Епифаний считает, что насилие в отношении Московского патриархата в будущем даст нехорошие плоды. "Поэтому я считаю, что только любовь, уважение может быть той основой, на которой будут переходить те приходы, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний развеял слухи о зависимости УПЦ от Константинополя

По словам предстоятеля ПЦУ, московских приходов, которые желают перейти к Поместной церкви, много. Кроме того, в каждом приходе часть прихожан уже готова к переходу, но не имеет соответствующего механизма для этого.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний сказал, что Православная церковь Украины будет самоуправляемой и не будет зависеть от Константинополя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Епифаний рассказал, что будет с храмами РПЦ в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 40747
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 24338
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 22694
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 16150
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 15407
Общество
Осудили журналиста, который избил писателя
Осудили журналиста, который избил писателя
Епифаний развеял слухи о зависимости УПЦ от Константинополя
Епифаний развеял слухи о зависимости УПЦ от Константинополя Просмотров: 144
Зоря: решение Синода РПЦ - не канонические
Зоря: решение Синода РПЦ - не канонические Просмотров: 666
В украинского политзаключенного подозревают смертельное заболевание
В украинского политзаключенного подозревают смертельное заболевание Просмотров: 261
Чемодан, вокзал, Гундяй - фотошоперы издеваются над реакцией России на создание УПЦ
Чемодан, вокзал, Гундяй - фотошоперы издеваются над реакцией России на создание УПЦ
9
 1 Просмотров: 2961
Больше всего комментируют
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
6
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
3
Порошенко рассказал, как Путин побоялся говорить с ним по телефону
2
"Просто ад": конкурс на талисман Киева могут отменить
Голосов: 30887
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua