Епифаний рассказал, что будет с храмами РПЦ в Украине

Епифаний: храмы РПЦ никто не будет захватывать. Фото: BBC.com

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заверил, что после получения Томоса о независимости украинской церкви никакого захвата храмов Московского патриархата не будет, а присоединение московских приходов к Поместной церкви будет происходить исключительно добровольно.

"Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны Единой Церкви не будет. Те приходы, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью той Единой украинской Церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность. Мы стоим на позиции, что все должно пройти мирно и спокойно", - рассказал предстоятель ПЦУ в эфире телеканала ICTV.

Митрополит Епифаний считает, что насилие в отношении Московского патриархата в будущем даст нехорошие плоды. "Поэтому я считаю, что только любовь, уважение может быть той основой, на которой будут переходить те приходы, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви", - сказал он.

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По словам предстоятеля ПЦУ, московских приходов, которые желают перейти к Поместной церкви, много. Кроме того, в каждом приходе часть прихожан уже готова к переходу, но не имеет соответствующего механизма для этого.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний сказал, что Православная церковь Украины будет самоуправляемой и не будет зависеть от Константинополя.