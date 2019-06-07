Украина представила в Суде ООН окончательное ходатайство против РФ

Елена Зеркаль обнародовала последние ходатайство против РФ в суде ООН. Фото с открытых источников.

Елена Зеркаль, агент Украины по делу по иску против России в Международный суд ООН, во время заключительного раунда аргументов представила окончательное ходатайство Украины.

Украина обвиняет РФ в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УП.

Зеркаль отметила, что Украина просит суд отклонить предварительные возражения России, она заявила в представлении от 12 сентября 2018 года.

Украина также просит вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по существу, и перейти к рассмотрению требований.

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Или вместо этого вынести решение и объявить, что возражения, представленные РФ, не имеют исключительно предварительного характера.

"Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченным травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться их манипуляциям", - отметила Елена Зеркаль.

Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который документально подтверждает нарушение Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.