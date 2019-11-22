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пятница, 22 ноября 2019 13:13

Украина получит всю обещанную США военную помощь

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Украина получит всю обещанную США военную помощь
Украине передадут военную помощь США. Фото: ukrainian.voanews.сом.

Минобороны США передадут Украине военную помощь Закладка а американском бюджете. Украина получила 214 млн С Заделка 250 млн долларов. Остальная сумма будет передана в течение следующих нескольких недель. Об этом спикер Пентагона сообщил "Голос Америки".

Сенатор Дик Дурбин сказал, что эти средства очень важны для Украины.

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"Это деньги, которые имеют быть потрачено на критически важные военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15-20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представьте, что Администрация Трампа не дает эти деньги Украина ".

К концу года армия получит еще около 54 тысяч шт. боеприпасов различного назначения, более 800 приборов ночного видения.

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