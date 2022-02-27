Украина отбила российский удар. Путин угрожает ядерной войной – что пишет о нас мировая пресса

После того, как украинцы отбили первые атаки россиян и блицкриг не удался, Владимир Путин начал пугать Украину и мир ядерным оружиям. Президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией на украинско-белорусской границе. А также о психтравмах Путина. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Президент Зеленский согласился на переговоры, пока Путин приводит в боевую готовность свои ядерные силы", NBC, США

Путин в воскресенье приказал привести российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боеготовности, что усилило напряженность до нового максимума, поскольку Украина согласилась на переговоры с российскими официальными лицами.

Президент Владимир Зеленский разговаривал с Александром Лукашенко и согласился встретиться с россиянами "без предварительных условий". Он ранее заявлял, что его правительство не будет участвовать в переговорах в Беларуси, близком союзнике Москвы.

Делегации встретятся на украинско-белорусской границе, у реки Припять, добавил Зеленский. Неясно, будет ли он сам присутствовать на переговорах или останется в Киеве.

Россия имеет в арсенале тысячи ядерных боеголовок, и, приведя их в состояние повышенной боеготовности, Путин впервые поднял ставки до гораздо более опасного уровня

Россия, как и НАТО, и США, имеет в арсенале тысячи ядерных боеголовок, и, приведя их в состояние повышенной боеготовности, Путин впервые в этом конфликте недвусмысленно поднял глобальные ставки до гораздо более опасного уровня.

Заявления Зеленского и Путина прозвучали после того, как украинские и российские войска провели ожесточенные уличные бои в Харькове. Зеленский согласился поговорить с российской делегацией, прибывшей в Беларусь ранее в воскресенье.

Автор: Getty Images

"Каждый, кто хочет присоединиться к защите Украины, Европы и мира, может прийти и воевать плечом к плечу с украинцами. Нет большего вклада, который можете сделать во имя мира", - сказал президент Зеленский.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поддержал призыв, пригласив иностранцев связаться с дипломатическими представительствами Украины в своих странах.

Россияне ворвались в Харьков - город с населением 1,4 млн человек. Ночью российские войска взорвали газопровод в городе.

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"На улицах города довольно опасно. Из-за ворвавшихся в город мелких групп противника боевые действия продолжаются", - сказал начальник полиции Владимир Тимошко, умоляя жителей не выходить на улицу.

Зеленский назвал ночь "жестокой" во всей стране. По его словам, российские силы обстреливали жилые дома, детские сады и даже машины скорой помощи.

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Российские боеприпасы поразили место захоронения радиоактивных отходов возле ЧАЭС, но размер ущерба неизвестен из-за продолжающихся боев и ракетных обстрелов, говорится в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Российские силы в воскресенье заблокировали южные украинские города Херсон и Бердянск. Появилось давление на стратегические города юга Украины, в том числе порты, угроза для береговой линии страны.

Автор: Getty Images Люди готовят коктейли Молотова, чтобы бороться с российскими оккупантами в Киеве

В то время как российское наступление остановлено более жестким, чем ожидалось, сопротивлением высокомотивированных украинских вооруженных сил, тысячи украинцев бежали к западным границам, спасаясь от боев. Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил в воскресенье, что число украинских беженцев, покидающих страну, достигло 368 тыс. и растет.

Более 210 украинских мирных жителей погибли

Между тем, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила в воскресенье, что более 210 украинских мирных жителей погибли и более 1100 ранены. Москва не обнародовала данные о потерях российских войск.

Автор: Getty Images Украинские беженцы в Польше

"ЕС намерен координировать поставки оружия в Украину", Politico, США

ЕС, который с гордостью называет себя "мирным проектом", планирует играть более напористую роль в военное время, помогая Украине противостоять массированному российскому вторжению. Он будет координировать поставки оружия, медикаментов и финансирования соседу, находящемуся в осаде.

ЕС объявил, что вскоре обнародует программу, которая позволит всем 27 странам предлагать такое же смертоносное оружие в помощь Украине

Спустя несколько часов после того, как правительство Германии объявило, что поставит смертоносное оружие Украине, исторический шаг со стороны страны, которая долгое время запрещала отправку такого оружия в зоны конфликта, чиновники ЕС объявили, что вскоре обнародуют программу, которая позволит всем 27 странам ЕС предлагать такое же смертоносное оружие в помощь.

Глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель обсудит план на виртуальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в воскресенье вечером. Над предложением будут работать всю ночь, добавил один из дипломатов.

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Такой шаг рискует вызвать недовольство Путина, который командует ядерным арсеналом и предупредил западные страны, что вмешательство в его вторжение в Украину приведет к "последствиям, с которыми никто не сталкивался в истории".

Возмущение и ярость ЕС и НАТО усилились в последние дни на фоне бомбардировок Киева

Но хотя лидеры ЕС и НАТО изначально заявляли, что не намерены втягиваться в военный конфликт с Россией, возмущение и ярость усилились в последние дни на фоне бомбардировок Киева - современной европейской столицы. На видеозаписях также видны сильно поврежденные многоквартирные дома, что еще больше разозлило страны ЕС.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис выразил особое беспокойство в субботу вечером в связи с гибелью 10 мирных жителей Украины греческого происхождения, которые, по его словам, были убиты в результате авиаударов российской авиации в черноморском портовом городе Мариуполь.

"Немедленно прекратите бомбить", - потребовал Мицотакис.

Автор: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с белорусским диктатором Лукашенко предостерег его от предстоящего решения, которое позволит России разместить ядерное оружие в Беларуси. Лукашенко позволил использовать свою страну как плацдарм для российского вторжения в Украину, в частности нападения на Киев. Макрон потребовал от Лукашенко вывода российских войск.

Согласно договорам ЕС, блоку запрещено использовать обычный бюджет для финансирования операций, имеющих военное или оборонное значение. Чтобы обойти ограничение, у членов ЕС есть "внебюджетный" механизм финансирования, по иронии судьбы называемый "Европейский фонд мира". Его можно использовать для оказания военной помощи.

Автор: Getty Images Территориальная оборона в Киеве

Официальные лица, знакомые с планом, заявили, что общая идея в том, чтобы страны ЕС предоставили летальное оружие в соответствии с моделью, изложенной Германией в субботу, когда она решила отправить Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных систем Stinger из своего арсенала. "Европейский фонд мира" будет использоваться для координации поставок и другой логистики.

Для разрешения использования этого фонда потребуется единодушное согласие все стран ЕС. Однако правила допускают "конструктивное воздержание", предоставляя странам, желающим сохранить военный нейтралитет, отказ, который не мешает Евросоюзу принять решения.

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Министры иностранных дел ЕС не могут официально принять решение в воскресенье вечером, так как они встречаются удаленно. Поэтому будет нужна физическая встреча.

Зеленский в субботу даже призвал ЕС дать гарантии, что его страна однажды сможет присоединиться к Евросоюзу

Зеленский и другие украинские официальные лица упрекнули западных партнеров, что они не делают больше. Президент Украины в субботу даже призвал ЕС дать гарантии, что его страна однажды сможет присоединиться к Евросоюзу. Министр Кулеба обратился к коллегам из ЕС с просьбой об оказании конкретных видов военной помощи, включая блокировку российской спутниковой навигационной системы и глушение российской связи на всей территории Украины и в морях, граничащих с ней на юге.

Многие страны ЕС также пытаются ускорить поставки оружия и другой поддержки Украине, поскольку страна сталкивается с многосторонним вторжением с суши, воздуха и моря. Нидерланды, например, отправят Stinger.

"Опрометчивый Путин уничтожает Украину", New York Times, США

Мнения обозревателя Морин Довд

Что меня удивило - как часто нас втягивают в безумные деструктивные лидеры, которые ставят личные психодрамы выше общественного благополучия. Всегда кажется, мы бессильны остановить безумие этих людей, мы в ловушке их эго и бреда.

Этот демонический человечек с отдутым от ботокса лицом решил предаться ностальгии

Теперь пришло безумие Путина - бывшего офицера КГБ, который чувствует себя униженным и разъяренным с тех пор, как 30 лет назад над Кремлем спустилось красное знамя СССР. Этот демонический человечек с отдутым от ботокса лицом решил предаться ностальгии по временам, когда американским детям приходилось практиковаться в нырянии под школьные парты в страхе атомной войны. Он тоскует о темной эпохе, когда Москва была грозной сверхдержавой, а не увядающей автократией.

Чтобы подпитать мечты о холодной войне, он придумал ядерный кошмар - вторгся в мирную демократию, Украину, пообещав тем, кто вмешается, последствия, которых "вы никогда не видели за всю историю".

Автор: Getty Images Люди готовят коктейли Молотова, чтобы бороться с российскими оккупантами в Киеве

Путин десятилетиями варился в своем скупом соке, а затем опустил новый железный занавес. Даже когда его силы обстреливали Украину с севера на юг, и с востока на запад, он дал понять, что его вторжение на самом деле не об Украине. Речь о США. Об истории и сведении старых счетов. О пересмотре условий капитуляции 30 лет после окончанию холодной войны.

В четверг Путин пытался оправдать поведение военного преступника, заявив, что с Россией, то есть с ним, Запад обращается "пренебрежительно и нагло".

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о третьем дне российского вторжения. Что продолжаются бои за Киев. Защищать столицу вызвались 18 тыс. добровольцев, а президент Зеленский не оставляет Киев. И все больше страдает от российской агрессии гражданское населения. Страны Запада договорились отключить Россию от системы SWIFT.