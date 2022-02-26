"Путин, мы хотим тебя зарезать, как животное" – что пишет о нас мировая пресса

Третий день российского вторжения. Продолжаются бои за Киев. Защищать столицу вызвались 18 тыс. добровольцев, а президент Владимир Зеленский не оставляет Киев. И все больше страдает от российской агрессии гражданское населения. Страны Запада договорились отключить Россию от системы SWIFT. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Киев отбивает российское нападения", ВВС, Великобритания

Звуки выстрелов эхом катятся по Киеву - российские танки впервые вошли в город. ЕС объявил о новых санкциях, предусматривающих замораживание личных активов Владимира Путина в Европе.

Жителям северного Оболонского района Киева приказали оставаться дома, чтобы избежать "активных военных действий". Минобороны Украины обратилось к жителям района с призывом "информировать о передвижении вражеских войск, приготовить коктейли Молотова и обезвредить противника".

Ночью семьи укрываются на станциях киевского метро. На город, в том числе на густонаселенный район Позняки, обрушиваются воздушные удары.

Путин, мы хотим, чтобы тебя зарезали, как животное

"Путин, мы хотим, чтобы тебя зарезали, как животное", - сказал один из киевлян.

"Как можем пережить это? Что нам думать? Путин должен гореть в аду вместе со всей семьей", - говорит киевлянка, убирая осколки стекла от взрыва в своей квартире.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры не могут быть проведены до тех пор, пока украинские военные не сложат оружие. ЕС также заморозил все его активы в Европе.

Автор: Getty Images Ракета попала в жилой многоэтажный дом в столице Украины

Президент Зеленский ранее заявил, что Россия стремится "политически уничтожить Украину, уничтожив главу государства".

Зеленский пообещал остаться в Киеве и продолжать бороться с нападениями по всей Украине, отдав приказ о призыве призывников и резервистов во всех областях страны. Министр обороны Украины призвал всех, кто способен держать в руках оружие, присоединиться к отпору России.

Были также истории о невероятной храбрости - 13 пограничников на крошечном острове в Черном море отказались сдаться российскому военному кораблю и погибли во время бомбардировки. Зеленский присвоил им посмертно звания героев.

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Также прошли бои на территории бывшей ЕЭС в Чернобыле. Ядерный объект потерян в результате "ожесточенного боя". Украинское агентство по атомной энергии заявило, что фиксирует повышенный уровень радиации в этом районе.

Украина сообщает, что, по меньшей мере, 137 мирных жителей и солдат погибли. Россия не признала никаких жертв, в то время как обе стороны заявляют, что нанесли друг другу тяжелые потери.

Автор: Getty Images Мужчина проходит мимо обломков самолета в Киеве

Путин, объявивший войну, пригрозил любой стране, пытающейся вмешаться, "последствиями, которых вы никогда не видели". Великобритания, ЕС и другие союзники пообещали вводят жесткие санкции, чтобы наказать Москву, но заявили, что не будут вводить войска.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Путиным и потребовал "немедленного прекращения" наступления. Однако в Кремле заявили, что у пары просто состоялся "серьезный и откровенный обмен мнениями".

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Тем временем, Зеленский раскритиковал санкции европейских лидеров как недостаточные.

"Как и во время Второй мировой, вы сказали никогда больше, но вот это снова случилось, и вы недостаточно делаете, чтобы ответить", - сказал он.

Мы думали, история изменилась в 1991 году, когда рухнула советская империя. Но нет - бывший глава британской разведки

"Мы думали, история изменилась в 1991 году, когда рухнула советская империя. Но нет", - сказал бывший глава британской разведки, сэр Алекс Янгер.

"Вторжение России в Украину на картах", Financial Times, Великобритания

Вторжение Путина в Украину идет уже третий день. Российские войска продвигаются вглубь страны, атаковав Украину с трех направлений.

Ночью 26 февраля шли бои в южных городах Херсоне, Николаеве и Одессе. Районы вблизи Сум, Полтавы и Мариуполя подверглись авиаударам. Свидетель в Мелитополе подтвердил заявление России о том, что город находится под их контролем.

Центр Киева по-прежнему находился под контролем Украины. Украинская армия отразила атаку на базу в городе. Свидетели также слышали частые артиллерийские выстрелы, и ракета попала в жилой многоэтажный дом.

Автор: FT Места боев в Киеве

Помимо попыток наступления на Киев с северо-запада, российские вертолетные и танковые силы пытаются захватить аэропорт "Жуляны" на юге Киева, заявил советник президента Алексей Арестович.

Арестович сказал, что бои идут в Харькове, и что украинские силы в течение трех дней блокировали наступление русских на Киев с северо-востока, в районе Чернигова. Российские силы были замечены в близлежащих Прилуках.

Автор: FT Ключевые места воздушных бомбардировок и наземных боев

Выезд мирных жителей из Киева продолжился в пятницу днем. Движение на дорогах, ведущих из столицы, было затруднено, а на центральном киевском вокзале собрались толпы людей, пытавшихся покинуть город. Многие направились на запад. Но это направление также сопряжено с риском. В пятницу были сообщения о сиренах в Виннице и сообщениях о воздушных ударах в Житомире.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил в субботу, что правительственные войска отбили десант около 60 российских солдат, которые приземлились на вертолете в близлежащем городе Броды.

"Битва за Киев - украинцы борются за свою столицу", CNN, США

Украинские войска третий день в субботу удерживают столицу, несмотря на более сильную военную мощь России.

Президент Зеленский остался в городе. Несмотря на то, что он главная цель вторжения, он отклонил предложение США об эвакуации, сообщило в субботу посольство Украины в Великобритании.

Здесь идет бой, мне нужны боеприпасы, а не транспорт - Зеленский

"Здесь идет бой, мне нужны боеприпасы, а не транспорт", - заявил Зеленский США, сообщает посольство.

В видео, размещенном на рассвете субботы, он повторил решимость многих украинцев, которые взялись за оружие.

"Мы будем защищать нашу страну, потому что наше оружие – правда. Правда в том, что это наша земля, страна, дети, и мы будем защищать все это", - сказал он.

Автор: Getty Images Уничтоженная российская техника в Киеве

Агрессивная война России перемещается на улицы столицы, а ее вооруженные силы продолжают сдерживать вторжения в нескольких местах. Но появляется все больше сообщений о нападениях на гражданскую инфраструктуру. Рано утром в субботу крупный многоквартирный дом в Киеве был поражен ракетой. Несколько квартир были полностью разрушены.

Сопротивление вторжению привело к тому, что в последние дни гражданские лица защищают тоже свою столицу. Только в Киеве резервистам роздали 18 тыс. единиц оружия и боеприпасов, а украинское телевидение транслирует инструкции по приготовлению коктейлей Молотова.

Расходы РФ на оборону примерно в 10 раз превышают расходы Украины. Но Россия столкнулась со стойким сопротивлением ВСУ

Украинские войска воюют против значительно более передовой военной силы. Расходы РФ на оборону примерно в 10 раз превышают расходы Украины, а ее вооруженные силы составляют около 900 тыс. человек личного состава и 2 млн. в резерве, по сравнению с 196 тыс. и 900 тыс. резервистов в Украине.

Министерство обороны Великобритании заявило, что РФ так и не установила контроль над воздушным пространством Украины, "что значительно снижает эффективность российских ВВС". Россия столкнулась со стойким сопротивлением ВСУ.

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Но основная часть российских сил сейчас находится всего в 30 км от центра Киева, и потери, вероятно, будут тяжелыми и большими. Мэр Киева Виталий Кличко приготовился к новой ночи боев, введя в городе комендантский час с 17:00 до 8:00 утра. Он предупредил, что мирные жители на улице после комендантского часа будут считаться "членами ДРГ противника".

Минобороны России не сообщило ни об одном боевом ранении или гибели. Но Зеленский заявил, что украинцы убили сотни российских солдат, не назвав точной цифры. В пятницу утром министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия потеряла более 450 военных. Украина признает потери на своей стороне.

Автор: Getty Images Российский диверсант в Киеве

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина "была и остается готовой к разговору о прекращении огня и мире".

За российское вторжения последовали масштабные санкции западных стран. Они должны нанести ущерб экономике РФ и превратить Путина в международного "изгоя". В субботу в ЕС договорились о отключении России от SWIFT. Последние Италия и Венгрия выразили поддержку этой санкции.

Союзник Москвы Китай пытается сбалансировать тесное партнерство с РФ с политикой поддержки государственного суверенитета стран.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о втором дне российского вторжения. Что украинская армия держит оборону и наносит агрессору ощутимые потери. Появились также первые герои войны – 13 солдат, которые до смерти защищали крошечный остров Змеиный в Черном море. Оккупанты захватили ЧАЭС и есть риск утечки ядерных отходов и загрязнения территории Украины, Беларуси и Европы.