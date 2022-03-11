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пятница, 11 марта 2022 11:15

Спецтема: Война России против Украины

Украина никогда не станет победой Путина – Байден

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Украина никогда не станет победой Путина – Байден
США сегодня выделили на помощь Украине в сфере безопасности $1 млрд. Фото: Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил решимость относительно продолжения поддержки Украины в войне против России.

Украина "никогда-никогда не станет победой" для президента РФ Владимира Путина, заявил 11 марта Байден до начала переговоров с колумбийским лидером Иваном Дуке в Белом доме, передает "Голос Америки".

"США и народы всего мира продолжат поддерживать украинский народ, который защищает свою страну. Новые поставки военного снаряжения уже направляются в Украину", - подчеркнул он.

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Байден добавил, что введенные Соединенными Штатами экономические санкции "подрывают экономику РФ. Рубль уже "потерял половину своей стоимости".

В то же время США сегодня выделили на помощь Украине в сфере безопасности $1 млрд.

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил выделение $13,6 млрд помощи Украине. Документ направили на подпись президенту США. Примерно половину этой суммы направят на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. Остальное - на оборонные нужды Украины и союзников США.

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