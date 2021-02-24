Украина назвали посредником между Беларусью и Европой

В Украине нет плана развития отношений с Беларусью. Фото: Бизнес-Восток

Позиции Лукашенко ослабли с начала кризиса летом прошлого года. Его Москва загнала в новые договоренности, сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Илия Куса.

"Беларусь теперь будет экспортировать российские нефтепродукты по которым ранее страны имели споры. Лукашенко играл в многовекторность. Теперь этого делать не может. Среди партнеров остается только Россия и Китай. Возможно, получил от Путина новый кредит, который был ценой за новые условия экспорта нефти. Китайцы тоже недавно выделили кредит Беларуси - пытаются перехватить инициативу зависимости Лукашенко. Ему сейчас нужна финансовая подушка через западные санкции и для стабилизации экономики из-за кризиса и коронавируса. В вопросах взаимной интеграции так называемого Союзного государства (конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. - ГПУ) никаких договоренностей не достигли. Для русских - это план максимум, но для Лукашенко все еще "красная линия". Ключевая задача России - усилить свою долю в стратегических сферах экономики Беларуси. Это нефтепровод, оборонный комплекс, государственные компании-монополисты - Беларуськалий и аграрные. Второе - зайти в политику пророссийской силой. Пока что частично достигли только первого", - пояснил.

Украине стоит беспокоиться усилением влияния России на этом направлении.

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"У нас нет плана развития отношений с Беларусью - политических, финансовых, экономических. Занимаем последнее время жесткую прозападную позицию. Тем более Беларусь приближается к России. Украина приняла предложение Польши и Литвы - создать Люблинский треугольник (трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Цель - поддержка интеграции Украины в ЕС. - ГПУ). Можем быть посредником в переговорах между Беларусью и Европой. Но такая возможность постоянно отдаляется".

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко 22 февраля провели встречу в российском городе Сочи. Во время встречи Лукашенко поблагодарил Путина за вакцину "Спутник V" и заявил, что к осени в Беларуси создадут собственный препарат от коронавируса. Путин отметил, что совместно с Беларусью создадут белорусскую атомную электростанцию - БелАЕС.