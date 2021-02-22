"Мы близки" - Путин и Лукашенко на переговорах обменялись любезностями и пошли кататься на лыжах

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Президент России Владимир Путин и самопровозглашённый глава Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 22 февраля, провели встречу в российском городе Сочи.

Переговоры продолжались чуть более часа, сообщил "Дождь".

Во время встречи Лукашенко поблагодарил Путина за вакцину "Спутник V" и заявил, что к осени в Беларуси создадут собственный препарат от коронавируса.

По словам диктатора, российская вакцина "самая эффективная в мире".

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Путин отметил, что совместно с Беларусью создадут белорусскую атомную электростанцию ​​- БелАЭС.

"Что тут говорить. Мы близки, близкие народы, культура, язык, религия, общая история", - прокомментировал он.

В ходе встречи Лукашенко внимательно записывал слова Путина.

После завершения переговоров президент РФ предложил покататься вместе на лыжах.

Белорусский военный комиссар Андрей Кривоносов, которому самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пожал руку на позапрошлой неделе, провел церемонию передачи "заряда энергии и решимости" военнослужащим от диктатора.