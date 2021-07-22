Украина на границе с Венгрией ограничит движение транспорта

Из-за ремонта моста Украина ограничит движение транспорта. Фото: nv.ua

На венгерско-украинской границе в пункте пропуска "Чоп" начали ремонт моста через реку Тиса. В связи с этим Украина ограничит движение транспорта на границе с Венгрией.

Ограничения будут действовать с 22 июля по 29 сентября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Движение грузовиков, легковушек, автобусов и микроавтобусов будет осуществляться реверсно по очереди.

Ремонт моста проведут в соответствии с договоренностями между странами.

В июле Венгрия начнет бесплатную вакцинацию от коронавируса для граждан соседних стран, проживающих вдоль границы. Прививки смогут получить жители Закарпатской области независимо от гражданства.