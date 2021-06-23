Венгрия будет бесплатно вакцинировать украинцев

Венгрия вакцинировать граждан соседних стран. Фото: pixabay.com

В июле Венгрия начнет бесплатную вакцинацию от коронавируса для граждан соседних стран, проживающих вдоль границы. Прививки смогут получить жители Закарпатской области независимо от гражданства.

Такое решение власти приняли для того, чтобы "защитить венгерское население и венгров за границей, и расширить сферу защиты для тех, кто живет непосредственно вдоль границ Венгрии", сообщает венгерский правительственный портал.

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Постановление правительства, которое будет регулировать детали вакцинации, опубликуют в понедельник, 28 июня.

Регистрация на прививку будет проходить в пунктах вакцинации. Граждане имеют право на прививку тем препаратом, который будет предложен.

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о прививке от Covid-19. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Кроме этого, Украина договаривается о признании ковид-свидетельств с Турцией, Молдовой и Грузией.