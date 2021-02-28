Кулеба сообщил об открытии безвиза еще с двумя странами. Фото: novyny.org

С 1 марта Украина будет иметь безвизовый режим еще с двумя странами.

Украина расширяет свободу путешествий для своих граждан, несмотря на все обстоятельства, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"1 марта стартуют 2 безвиза 1. Гренада. 2. Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Плюс открывается Грузия", - написал Кулеба.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас добиться безвизового режима с Соединенными Штатами невозможно.