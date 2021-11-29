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понедельник, 29 ноября 2021 06:16

Угроза Omicron: Великобритания срочно созывает министров здравоохранения G7

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Угроза Omicron: Великобритания срочно созывает министров здравоохранения G7
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с 32 мутациями. Фото: ua.depositphotos.com

Министры здравоохранения стран G7 проведут экстренное совещание для обсуждения нового штамма коронавируса Omicron.

Совещание состоится 29 ноября под председательством Великобритании, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения и социальной защиты, передает The Guardian.

"Будет созвано срочное совещание министров здравоохранения G7 для обсуждения событий, связанных с Omicron", - говорится в сообщении.

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Решение о встрече было принято после выявления положительных результатов теста на Omicron в Великобритании, Германии и Италии.

В воскресенье Министр здравоохранения Франции заявил, что этот штамм, вероятно, также будет циркулировать во Франции.

В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B.1.1.529.

В ВОЗ говорят, что рано утверждать, что новый штамм коронавируса – Omicron более опасен, чем штамм Delta, который сейчас преобладает в мире. Однако эксперты отмечают: в настоящее время точное течение заболевания этим вариантом недуга не изучено.

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