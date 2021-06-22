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Удар по белорусским предприятиям приведет к экономической аннексии Россией - оппозиционер

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Удар по белорусским предприятиям приведет к экономической аннексии Россией - оппозиционер
Алена Васильева: "Запад вводит санкции чисто ради имиджа — режиму они реально ничего не сделают". Фото: Тарас Подолян

Санкции, введенные Западом против режима Лукашенко за задержание журналиста Протасевича, не будут иметь никакого положительного влияния. Удар по белорусским предприятиям приведет к экономической аннексии со стороны России. Санкции приветствует пророссийская часть белорусской оппозиции. Об этом Gazeta.ua рассказала белорусский оппозиционер, политэмигрантка Алена Васильева.

"Какого-то положительного эффекта эти санкции иметь не будут. Я не знаю ни одного национально ориентированного оппозиционера, который бы одобрял их введение, — говорит она. — Ни один диктатор от санкций не ушел. Лукашенко также не уйдет".

Экономические санкции будут выгодны только Российской Федерации, считает политэмигрантка.

"Белорусская экономика ориентирована на Россию. Сейчас происходит выкуп Россией основных белорусских предприятий, заход российского капитала. Это удар не по Лукашенко как по фигуре, а по белорусской экономике. Меры против окружения Лукашенко я вообще одобряю. Ограничение же против предприятий на режим не повлияют, поэтому национально ориентированная оппозиция их не одобряет. К санкциям призывала Тихановская и другие оппозиционеры, стремящиеся к сближению с Россией. К сожалению, план по сближению удался. Как и полная экономическая аннексия", — сказала она.

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Введение санкций ослабит только государственный суверенитет Беларуси, а не Лукашенко как диктатора, уверена Васильева.

"Россия все равно будет спасать Лукашенко от санкций. Так, Тихановская призывала к ограничениям конкретно против "Беларуськалия". В свете последних событий некоторые расследования свидетельствуют, что часть пророссийской оппозиции спонсировалась российской компанией "Уралкалий". Понятно, почему они требуют санкций для "Беларуськалия". Заходит российский капитал, который спасает предприятие и становится его собственником", — отметила она.

Могут ли персональные санкции против окружении Лукашенко привести к недовольству и отстранения его от власти? Алена Васильева уверена, что нет:

"Президентские выборы 2010 года в Беларуси были непризнанны, санкции наложили на людей из окружения Лукашенко, которые не могли ездить в Европу. Но это не мешало им ездить по Азии и другим частям мира и нормально себя чувствовать. В Беларуси нет рыночной экономики, она не заточена под Запад. Она частично была заточена под Россию. Запад вводит санкции чисто ради имиджа — режиму они реально ничего не сделают".

Беларусь стоит на пороге потери независимости, считает оппозиционер.

"После того, как мы пустили следователей ЛНР (для следственных действий с Протасевичем. Gazeta.ua) — вообще стали нерукопожатными для всех. Это грамотная игра Москвы, учитывая особенности Лукашенко и понимание его страхов. Что будет с предприятиями, на которые наложены санкции? Их спасет своим капиталом Российская Федерация. Это называется "экономической интеграцией". А самому режима Лукашенко санкции не помешают. Диктаторы уходят в результате революций, а не санкций", — отмечает Алена Васильева.

США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси.

В санкционный список внесены шесть юридических и 16 физических лиц. В частности, под ограничения попал белорусский КГБ, внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

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