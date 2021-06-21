США ввели новые санкции против Беларуси

КГБ Беларуси попал под санкции США. Фото: tut.by

США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси.

Так, в санкционный список попали шесть юридических и 16 физических лиц. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

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В частности, под ограничения попали внутренние войска страны, белорусский КГБ, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси. Он будет касаться 86 лиц и компаний. Экономические санкции ЕС против Белоруссии будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после него.