Учительница угрожала убить школьника за надпись на портрете Путина

Школьника жестоко обругали за надпись на портрете Путина. Фото: censor.net

Школьника из российского Красноярска пригрозили убить за надпись "Навальный-2018" на портрете президента РФ Владимира Путина, который висел на двери туалета.

В сети опубликовали запись разговора учительницы с учеником, передает "Эхо Москвы".

"Убью сейчас. Учителя пойдут, я тебя убью сейчас. Мужика вызову, я тебя убью сейчас! Скотина!", - угрожают ученику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"

Сам школьник заявляет, что это не он сделал надпись. Говорит, что готов вытереть или закрасить его.

Полиция задержала российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом председатель Фонда борьбы с коррупцией написал в своем Twitter: "Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии - Здрасьте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то", - написал он.