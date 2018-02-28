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среда, 28 февраля 2018 18:29

Учительница угрожала убить школьника за надпись на портрете Путина

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Учительница угрожала убить школьника за надпись на портрете Путина
Школьника жестоко обругали за надпись на портрете Путина. Фото: censor.net

Школьника из российского Красноярска пригрозили убить за надпись "Навальный-2018" на портрете президента РФ Владимира Путина, который висел на двери туалета.

В сети опубликовали запись разговора учительницы с учеником, передает "Эхо Москвы".

"Убью сейчас. Учителя пойдут, я тебя убью сейчас. Мужика вызову, я тебя убью сейчас! Скотина!", - угрожают ученику.

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Сам школьник заявляет, что это не он сделал надпись. Говорит, что готов вытереть или закрасить его.

Полиция задержала российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом председатель Фонда борьбы с коррупцией написал в своем Twitter: "Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии - Здрасьте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то", - написал он.

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