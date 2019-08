Ученые впервые отреставрируют саркофаг Тутанхамона

В Египте начали реставрировать саркофаг фараона Тутанхамона. Это делают впервые с 1922 года, когда археологи нашли саркофаг.

Специалисты планируют провести все необходимые действия за 8 месяцев. Работают в Большом Египетском музее вблизи Каирва, сообщает Громадське.

Как отметил министр древностей Египта Халед аль-Анани, саркофаг очень хрупкий, потому что его никогда не реставрировали. Процесс в частности, предусматривает повторную фиксацию золотых слоев, которые выпали из саркофага.

Тутанхамон - мальчик-фараон с 18-й династии Нового царства, который взошел на престол в 9 лет и умер 18-летним. Он правил в 1332-1323 годах до нашей эры. Его почти не поврежденный гробницу нашел британский археолог Говард Картер близ Луксора.

Fit for a king.



Egypt reveals the first stages of the restoration work being done on the gilded, gold-plated outer coffin of Tutankhamun for the first time since the ancient king's tomb was discovered in 1922 pic.twitter.com/DwMHORWaX9