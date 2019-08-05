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понедельник, 05 августа 2019 07:50

Ученые впервые отреставрируют саркофаг Тутанхамона

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Ученые впервые отреставрируют саркофаг Тутанхамона
Гробницу Тутанхамона нашел британский археолог Говард Картер в 1922 году. Фото: liveinternet.ru

В Египте начали реставрировать саркофаг фараона Тутанхамона. Это делают впервые с 1922 года, когда археологи нашли саркофаг.

Специалисты планируют провести все необходимые действия за 8 месяцев. Работают в Большом Египетском музее вблизи Каирва, сообщает Громадське.

Как отметил министр древностей Египта Халед аль-Анани, саркофаг очень хрупкий, потому что его никогда не реставрировали. Процесс в частности, предусматривает повторную фиксацию золотых слоев, которые выпали из саркофага.

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Тутанхамон - мальчик-фараон с 18-й династии Нового царства, который взошел на престол в 9 лет и умер 18-летним. Он правил в 1332-1323 годах до нашей эры. Его почти не поврежденный гробницу нашел британский археолог Говард Картер близ Луксора.

С гробницы фараона Тутанхамона впервые с 1922 года для проведения реставрационных работ вытащили большой позолоченный гроб. Изъяли крупнейший из трех гробов Тутанхамона, обнаруженных в гробнице. Они были установлены друг в друга. Наименьший гроб изготовлен ​​из чистого золота.

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