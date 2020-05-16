Ученые утверждают, что нашли средство для выведения Covid-19 из организма

Специалисты компании исследовали миллиарды антител. Фото: Reuters

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics нашли антитело, которое может защитить человеческий организм от коронавируса и вывести его в течение четырех дней.

Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны влиять на коронавирус, пишет Fox News.

Ученые изучили их и выяснили, что один из них, STI-1499, способно полностью защитить клетки человека от инфицирования SARS-CoV-2. Принцип действия антитела заключается в том, что оно вращается вокруг вируса и выводит его из организма в течение четырех суток.

"Мы хотим подчеркнуть, что есть лекарства. Есть решение, которое работает на 100%, — заявил основатель компании Генри Джи и добавил, — Если в вашем организме есть нейтрализующие антитела, вам не нужно социальное дистанцирование".

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Там заявили, что смогут обеспечить до 200 тысяч доз в месяц и стремятся выработать еще десятки миллионов для удовлетворения всех потребностей.

По состоянию на утро 16 мая в мире с начала пандемии зафиксировали 4 млн 628 тысяч 785 случаев коронавирусного заболевания Covid-19. Среди них 1 759 673 человек выздоровели и 308 651 — умерли. Сейчас инфицированными остаются 2 млн 560 тысяч 641 человек.