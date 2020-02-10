Ученые рассказали о новом пути передачи коронавируса

Ученые обнаружили новый путь передачи коронавируса. Фото: Focus

Специалисты считают, что одним из путей передачи китайского коронавируса 2019-nCov может быть диарея.

Так, в больнице Уханя диарея и тошнота наблюдалась в 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания. У первого пациента с коронавируса в США в течение двух дней также были обнаружены нарушения в моторике кишечника, после чего вирус оказался в кале. Об этом сообщает издание Science Alert.

Имеются данные и о других случаях появления вируса в фекалиях у людей с атипичными абдоминальными симптомами, которые характерны для SARS. Поскольку 2019-nCov и SARS принадлежат к одному семейству вирусов, ученые уверены, что возможен фекальный путь передачи вируса.

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Однако ученые пока не знают, как долго 2019-nCov может жить вне организма. Кроме того, неизвестно, к каким температурам чувствителен новый вирус.

В Китае на 18:00 по киевскому времени воскресенья количество больных пневмонией, которую вызывает тип коронавируса, составила 40,171 тыс. человек. В 908 случаях зафиксировали смертельный исход.