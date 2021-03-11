Ученые предупреждают о смертоносности британского штамма

Британский штамм Covid-19 смертоносней, чем предыдущие. Фото: Reuters

Британский штамм Covid-19 на 64% более смертоносный, чем прежние.

Исследователи сравнили данные примерно 55 тыс. пар участников, у которых обнаружили коронавирус между октябрем и январем и наблюдали за ними в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев, сообщает CNN со ссылкой на результаты исследования, проводимого Эксетерским университетом.

В январе британские власти заявляли, что новый вариант коронавируса может быть на 40% смертоноснее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии обнаружили новую мутацию Covid-19

Британский вариант Covid-19, известный как B.1.1.7, обнаружили в конце 2020 года. Он является одним из нескольких недавно появившихся штаммов коронавируса. Его распространение зафиксировано в ряде стран Европы и в США. Профессор клеточной микробиологии в Редингском университете Саймон Кларк заявил, что высокая летальность вместе с быстрым распространением означают, что "данный вариант вируса представляет серьезную проблему для систем здравоохранения и политических стратегов".