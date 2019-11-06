Ученые предупредили об угрозе для человечества

Ученые подписали заявление-предупреждение. Фото: Прямий

Ученые из 153 стран подписали совместное заявление о "чрезвычайном климатическом состоянии" в мире. Они напомнили, что имеют моральный долг предупреждать человечество о любой катастрофической угрозе.

Документ опубликован во вторник, 5 ноября, в журнале BioScience.

Ученые предостерегли, что, если поведение людей принципиально и навсегда не изменится, предотвратить "многочисленные человеческие страдания" будет уже невозможно.

Исследователи требуют перехода на возобновляемые источники энергии, лучшей защиты лесов и океанов, перехода на растительную пищу и меньшего потребления продуктов животного происхождения. Также настаивают на устойчивом изменении мировой экономики и сдерживанию роста населения.

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Два года назад исследователи уже обнародовали подобный призыв. Тогда 15 000 ученых подписали "предупреждение для человечества" с призывом к более последовательной охране окружающей среды. Между тем США официально начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения.