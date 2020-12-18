Ученые обнаружили у новорожденных детей антитела к коронавирусу

Новорожденные дети имеют антитела к коронавирусу. Фото: nquirer.com

Женщины, которые заболели коронавирусом во время беременности, рожают детей с антителами к вирусу.

Это утверждают азиатские ученые, сообщил The Guardian.

Научные сотрудники Сингапурской исследовательской сети акушерства и гинекологии заявили, что они исследовали 5 рожениц и их детей. У каждого новорожденного малыша обнаружили антитела.

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Ученые утверждают, что показатель варьировался и был выше у тех детей, чьи матери заразились ближе к родам.

Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы узнать, будет ли количество антител у новорожденных снижаться.

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