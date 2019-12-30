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Ученого приговорили к 3 годам тюрьмы за создание генномодифицированных близнецов

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Ученого приговорили к 3 годам тюрьмы за создание генномодифицированных близнецов
Хе Цзянькуя наказали за эксперименты над ДНК человека. Фото: Tengrinews

В Китае осудили ученого Хэ Цзянькуя и двух его помощников, которые создали первых в мире генетически модифицированных близнецов.

Хе обвинили в том, что он незаконно использовал технологию изменения генома человека, передает China Daily.

Как сказано в решении суда, ученый использовал технологию для получения выгоды и что он и двое его коллег провели эксперименты, несмотря на то, что они нарушают местные законы и этические нормы, а также не убедившись в их безопасности и эффективности. Суд также отметил, что у ученых не было соответствующей квалификации для проведения таких экспериментов.

Хе Цзянькуя приговорили к трем годам тюрьмы и обязали выплатить штраф в размере трех миллионов юаней - $430 тыс. Помощники Занг Ренли и Цинь Зинджоу были приговорены к двум и полутора годам тюрьмы, а также к штрафам в миллион и 500 тыс . юаней - $ 70 тыс. и $ 140 тыс.

Впервые о рождении генетически модифицированных близнецов Хэ рассказал в ноябре 2018 года. Ученый заявил, что ДНК девочек-близнецов была отредактирована с помощью метода CRISPR / Cas9. Исследователи отключили ген CCR5, что должна выработать устойчивость к ВИЧ у близнецов. Он утверждал, что отредактировал геномы эмбрионов шести пар, проходивших ЭКО, и одна из попыток закончилась беременностью и родами. Позже Хэ заявил о еще одной беременной женщине в рамках проекта.

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Исследование Хэ китайские ученые раскритиковали, заявление с критикой эксперимента подписали более 100 исследователей. В то же время в Южном университете науки и технологий, где работал Хэ, заявили, что он находится в неоплачиваемом отпуске с февраля, а его исследования являются "грубым нарушением академической этики и норм".

"Исследовательская работа была проведена доктором Цзянькуй Хэ вне учебного заведения", - говорится в официальном заявлении университета.

Новое генетическое иммунное заболевание - комбинированный иммунодефицит обнаружили при обследовании пациента канадские ученые из университета МакГилла. Такая болезнь есть у двух людей в мире.

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