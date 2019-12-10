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Убийство в Берлине: Путин перевел стрелки на "бандитскую среду"

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Убийство в Берлине: Путин перевел стрелки на &quot;бандитскую среду&quot;
Зелимхана Хангошвили в Грузии боролся против расширения российского влияния в регионе

Российский президент Владимир Путин назвал убитого в Берлине грузина Зелимхана Хангошвили "боевиком" и заявил, что его убили бандиты.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже, где состоялся "нормандский саммит".

Канцлер Ангела Меркель сообщила, что говорила с Путиным об убийстве и призвала Россию сотрудничать в расследовании преступления.

В свою очередь Путин рассказал страшилки о Хангошвили.

"Это не просто грузин. Это человек, который принимал участие в боевых действия на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик. При чем, очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им были убиты 98 человек... Не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда и там могло произойти все, что угодно", - сказал Путин.

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Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в центре Берлина 23 августа этого года. Он был сотрудником антитеррористического подразделения грузинского МВД и помогал бороться против расширения российского влияния в регионе. Вероятного убийцу задержали в тот же день благодаря свидетелям. Им оказался человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова.

Россия отказывается участвовать в расследовании, хотя есть достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов или властей Чеченской республики как части РФ. В связи с этим из Германии уже выслали двух российских дипломатов.

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