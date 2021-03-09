Убийство посла РФ: 5 человек получили пожизненный срок

В Турции 5 человек получили пожизненный срок за убийство посла России. Фото: Reuters

Турецкий суд объявил приговор по делу убийства посла России Андрея Карлова.

Так, трех из 28 подсудимых приговорили к двум пожизненным срокам, еще 2 - к одному. Об этом сообщает Anadolu.

Часть фигурантов дела получили тюремные сроки от 5 до 9 лет. Шестерых обвиняемых оправдали.

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Суд также выделил в отдельное производство дела 9 "беглецов", среди которых проповедник террористической организации Фетхуллах Гюлен.

Посла России в Турции Андрея Карлова в декабря 2016 года смертельно ранил на фотовыставке в Анкаре сотрудник полиции Мевлют Алтинташ. Позже его ликвидировали на месте происшествия. Турецкая прокуратура считает, что за убийством стояла сеть Гюлена, которая якобы стремилась ухудшить отношения между Турцией и Россией. 9 человек были арестованы. Другие, в том числе Гюлен, который живет в США, предстали перед судом заочно.