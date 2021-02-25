Убийство Кеннеди произошло по личному приказу Хрущева

35-го президента США Джона Кеннеди убили по личному указанию первого секретаря ЦК КПСС, лидера СССР Никиты Хрущева. Исполнителем был сотрудник КГБ Ли Харви Освальд.

Об этом рассказал бывший руководитель ЦРУ США 1993-1995 годов Джеймс Вулси в мемуарах, передает The New York Post.

Фото: The New York Post

Издание получило выдержки из книги Вулси "Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой". Соавтором произведения выступил бывший исполняющий обязанности начальника шпионской службы коммунистической Румынии, генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа. Авторы утверждают, что все доказательства содержатся в 26-томном отчете Комиссии Уоррена. Однако огромная часть его зашифрована, и до сих пор никто не понимал значения "закодированной" информации.

"Расшифрованные доказательства говорят, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским оперативным сотрудником," товарищем Костиным", - пишут авторы.

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По их словам, советские спецслужбы завербовали Освальда 1957 года, когда он служил в морской пехоте США в Японии. Несколько лет работал на них в секретных миссиях для предоставления информации. В частности которая позволила СССР сбить американского пилота Гэри Пауэрса 1960 года. А 1962-го Освальду было поручено вроде по личному распоряжению Хрущева, начать подготовку к убийству президента Кеннеди.

"Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущев стал не уважать", - пишут они.

Утверждается, что Освальд со своей советской женой в июне 1962 года отправился обратно в Штаты. По словам авторов, где-то между июнем и апрелем 1963 года Советский Союз изменил свое мнение и отменил задачи, однако Освальд "был слишком увлечен и собирался довести дело до конца". Якобы он был убежден, что Хрущев "доверил ему эту задачу, и он был уверен, что справится с этим".

Отмечается, что хотя Вулси и Пачепа не приводят никаких доказательств приказа об убийстве или приказа об отмене покушения, они предоставляют доказательства, часто в форме писем, о встречах Освальда с агентами КГБ и другие приготовления к возвращению Освальда и его семьи в СССР после того, как он завершит свою миссию.

Джон Кеннеди погиб от пулевого ранения в голову 22 ноября 1963-го в техасском городе Даллас. Официально обвиняемым в убийстве президента является бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Через несколько дней после смерти Кеннеди был застрелен. Освальда убили, когда он шел из полицейского участка в окружную тюрьму. В СССР Освальд жил с 1959-го по 1962 год. Президент Джордж Буш-младший подписал 1992 года закон, требующий, чтобы все документы об убийстве были обнародованы в течение 25 лет, если только они не навредят разведке, правоохранительной деятельности, военным силам или внешним отношениям.