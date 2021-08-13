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пятница, 13 августа 2021 14:36

У женщины возникла аллергия на собственную кожу

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У женщины возникла аллергия на собственную кожу
Через 10 лет после родов у женщины иногда еще возникают небольшие вспышки болезни / SWNS

У женщины в США во время беременности появилась кожная аллергия на собственную кожу. Она иногда все еще страдает от нее спустя более 10 лет.

33-летняя Эштон Браун страдает от редкого аутоиммунного кожного заболевания, связанного с беременностью, при котором на теле остаются зудящие волдыри. Об этом пишет Daily Star.

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После того как у нее начали чесаться ладони и ступни во время беременности, она посетила семейного врача и отделение неотложной помощи. Потом пошла к дерматологу. Тот обнаружил, что болезнь настолько редкая, что поражает одну из 40-50 тыс. беременных. Этот доктор видел подобное заболевания 12 лет назад.

Несмотря на то, что в 2010 году женщина родила сына Дэйна, у нее до сих пор иногда случаются легкие обострения во время гормональных изменений или стресса.

Вылечить аллергию на цветение растений возможно. Для этого пациенту назначают специальную терапию, которая длится от трех до пяти лет. Терапия предусматривает инъекции исключительно под контролем врача. Альтернативным вариантом являются таблетки или спрей.

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