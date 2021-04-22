Как вылечить аллергию на весеннее цветение растений: назвали два способа

Если средств на лечения нет назначают препараты, которые облегчают течение аллергии. Фото: Photo by cottonbro from Pexels

Вылечить аллергию на цветение растений возможно. Для этого пациенту назначают специальную терапию, которая длится от трех до пяти лет. терапия предусматривает инъекции исключительно под контролем врача. Альтернативным вариантом являются таблетки или спрей.

Об этом Gazeta.ua рассказала Алена Матейчук, столичный аллерголог.

"Аллергенспецифическая иммунотерапия - это когда малые дозы аллергенов вводят в организм, он привыкает к нему и перестает реагировать на этот аллерген. Существует два вида: предсезонная и круглогодичная. Последняя длится от трех до пяти лет. Отдаю предпочтение ей, потому что предсезонная уменьшает проявления только в сезон, а эффект от круглогодичной продолжается в среднем от восьми до 12 лет",- добавила Матейчук.

Срок действия зависит от индивидуальных особенностей организма. Кто-то лишается аллергии до конца жизни, а у кого-то может возникнуть новая. Лечение эффективно, когда недуг на ранней стадии.

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"Есть два способа введения аллергена в организм: под язык с помощью спрея или таблеток, или инъекции. Укол делается раз в месяц под контролем аллерголога для предотвращения проявления побочных реакций. Таблетки пьют в зависимости от производителя. Около 8500 гривен стоит спрей на полгода. Одна инъекция от 1850 до 2000 гривен",- продолжила аллерголог.

Противопоказанием является беременность, онкологическое заболевание в активной стадии, ревматологическое аутоиммунное заболевание также в активной фазу и тому подобное. Если средств на лечения нет назначают препараты, которые облегчают течение аллергии.

"Что касается рациона, общих правил не существует. Нужно внимательно следить за организмом и исключать те продукты, от которых возникают странные и неприятные ощущения, например, зуд во рту",- рассказала Матейчук.

Некоторые из субпродуктов могут представлять опасность. Куриная печень содержит протеины, которые вызывают аллергию, особенно у маленьких детей. Еще ее нельзя есть людям с хроническими заболеваниями почек.