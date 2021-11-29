У суда, куда доставили Саакашвили, начались стычки

Возле Тбилисского городского суда начались столкновения полиции со сторонниками политика Михеила Саакашвили.
Уже есть задержанные. Среди них бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, сообщает "Эхо Кавказа".
Часть протестующих перекрыла автомобильное движение у суда. Они отказались подчиняться требованиям полиции.
Саакашвили доставили в суд по делу разгона митинга 7 ноября 2007 года и разгром офиса телекомпании "Имеди". Дело рассматривает коллегия из трех судей. Заседание закрыто для всех СМИ, кроме Общественного телевидения Грузии.
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Адвокат Бека Басилая обратился в суд с ходатайством о разрешении всем СМИ присутствовать на судебном заседании и транслировать его. Другой адвокат Шота Тутберидзе вел трансляцию из суда в Facebook. Но получил замечания судьи и прекратил трансляцию.
Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов.
Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.
Бывший президент Грузии не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.
Политика этапировали из тюремной больницы в Глдани в госпиталь города Гори. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
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