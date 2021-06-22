У США заявили, что "Северный поток-2" санкциями не остановить

"Северный поток-2" санкциями не остановить. Фото: Reuters

Шансов добиться остановки строительства "Северного потока-2" практически нет.

Позиция американской администрации в отношении газопровода остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям, заявил исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер, сообщает Лента.Ру.

"Северный поток-2" угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО.

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Газопровод "Северный поток-2" уже фактически достроен. Его появление стало следствием неразвитых экономических отношений Украины со странами Запада. Мы активно должны интегрироваться в европейское экономическое пространство.